Отмена авиарейсов с Беларусью: в аэропорту "Киев" надеятся на компенсации

В Международном аэропорту "Киев" имени И.Сикорского надеятся на компенсации вследствие отмены авиарейсов с Беларусью, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский

"Международный аэропорт "Киев" присоединяется со всем демократическим миром и поддерживает санкции против антидемократических режимов. Однако мы надеемся, что принимая такие решения, которые приведут к убыткам некоторых предприятий, в частности аэропортов, правительство предусмотрит какие-то компенсации", - говорится в сообщении.

Также в пресс-релизе указано, что аэропорт ежемесячно платит налог за аренду земли в размере 2,5 млн гривен.

"Частичное освобождение от уплаты налога было бы для нас компенсацией за недополученные доходы", - отметил Костржевский.

Так, по предварительным оценкам руководства аэропорта, по результатам 2021 Международный аэропорт "Киев" имени И.Сикорского планировал обслужить около 160 тыс. пассажиров (на прилет и вылет) направления Минск-Киев-Минск. Что в денежном эквиваленте составит около 7 млн ​​гривен недополученных доходов Аэропорта.