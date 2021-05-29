Украинцы должны заполнять новую анкету для поездки в Италию
Для тех, кто хочет поехать из Украины на отдых в Италию, ввели новый автосертификат (анкету пассажира) (il Passenger Locator Form - dPLF). Она - в цифровом формате и ее должны заполнять все, кто въезжает в эту страну "на борту любого транспортного средства, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказала главный редактор "Украинской газеты в Италии" Марианна Сороневич на своей странице в Facebook.
Как заполнить анкету пассажира (dPLF)?
Пугаться украинцам не стоит. Сделать это не сложно, если у вас под рукой эта инструкция. Итак. Чтобы заполнить il Passenger Locator Form, нужно:
- Зайти на этот сайт
- Получить доступ к dPLF, воспользовавшись пошаговой инструкцией
- Выбрать "Италию" как страну назначения
- Зарегистрироваться на сайте, создав личный кабинет с именем пользователя и паролем
- Заполнить и отправить dPLF, следуя пошаговой инструкции
После отправки бланка, пассажир получит dPLF в формате .pdf и QR-код на электронный адрес, указанный при регистрации.
Пассажир должен продемонстрировать QR-код напрямую со своего смартфона (в цифровом формате), или распечатать копию dPLF.
Предъявить анкету пассажира следует при посадке в самолет, или по требованию работников таможни.
dPLF следует обязательно заполнить и отправить перед поездкой.
Фото: инструкция для заполнения анкеты пассажира (facebook.com/Marianna Soronevych)
Что еще нужно знать
- Поле, что касается номера посадочного места, можно редактировать
- Нужно заполнить бланк для каждого взрослого пассажира
- Данные несовершеннолетних вносятся в анкету взрослого пассажира
- В случае передвижения несовершеннолетних без сопровождения, dPLF должно заполнить доверенное/сопровождающее лицо
Добавим, что анкета пассажира заменяет предыдущую бумажную автосертификацию, которая действовала до 23 мая 2021 года.
Напомним, что недавно Италия отменила карантин для туристов из ЕС.