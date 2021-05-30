Курс валют НБУ на 30 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 30 мая 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 29 мая, остается стабильным на уровне 27.53 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 30 мая 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 33.57 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 30 мая 2021 года.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.75 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 30 мая 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 39.00 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 30 мая 2021 года.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 30.60 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 30 мая 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.49 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 30 мая 2021 года.