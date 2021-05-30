Каким был самый секретный автомобиль СССР

В советские времена специальные секретные автомобили КГБ выглядели, как обычные машины. Их делали из самых популярных моделей в СССР, чтобы они не выделялись на дороге, сообщает Обозреватель.

Однако такие автомобили имели гораздо более мощные двигатели и специальное оборудование. Они использовались для наблюдения за окружающей ситуацией, диссидентами и иностранцами, преследования подозрительных машин и сопровождения высших советских чиновников.

Для КГБ было создано около 1000 специальных шпионских автомобилей. Одним из них был ГАЗ М20Г, который построили в середине 1950-х.

ГАЗ М20Г – первый советский секретный автомобиль. Источник: drive2.ru

Более мощный спецавтомобиль внешне не отличался от серийных вариантов М20 и М20В. Ему установили шестицилиндровый двигатель на 90 лошадиных сил с масляным радиатором, гидромеханической трансмиссией, задним мостом от ГАЗ-12 и столитровым топливным баком.

Также машину оснастили средствами радиосвязи и специальными звуковыми сигналами. Это был первый советский секретный автомобиль.

Однако М20Г оказался очень тяжелым и имел плохую управляемость, но его скорость выросла до 132 км/ч, а до "сотни" он разгонялся за 30 секунд. Таких авто создали около 100 экземпляров.