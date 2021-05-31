Гороскоп на неделю 31 мая - 6 июня: все знаки зодиака

Начало не только недели, но и всего лета, ознаменуется романтичностью и мечтательностью. Проявится интерес к мистике и захочется чаще заглядывать в гороскопы, сообщает Сегодня.

Постепенно сентиментальность у людей отойдет на второй план, уступая место импульсивности и необдуманным поступкам.

Овен

У Овнов могут появиться новые полезные и приятные знакомства как в деловой сфере, так и в личной жизни. Начиная со среды, такие отношения могут перерасти в крепкую и надежную дружбу. В конце недели старайтесь избегать конфликтов и хорошенько отдохните на выходных.

Телец

Для Тельцов эта неделя – подходящий период для деловых командировок, а также поездок с целью отдыха. Вы наберетесь приятных впечатлений и обзаведетесь хорошими знакомствами – не упускайте прекрасный шанс развеяться. Вам лучше не витать в облаках, а прислушиваться к своей интуиции.

Близнецы

Близнецам на этой неделе скучать не придется. Жизнь преподнесет интересные предложения, и вы вряд ли откажетесь от авантюр и приключений. В пятницу постарайтесь сразу же расставить свои приоритеты. А вот на выходные не планируйте никакой серьезной работы – вам следует хорошенько отдохнуть.

Рак

На этой неделе Ракам следует внимательно прислушаться к чужому мнению, возможно, именно оно окажется более правильным и поможет вам преуспеть в ваших делах. Во вторник принимайте решения, основываясь на логику, а не на интуицию. К концу семидневки ваш организм потребует отдыха – займитесь здоровьем.

Лев

У Львов появится хорошая возможность усовершенствовать свою работу, сменить ее совсем или же пойти на повышение. Проявляйте благоразумие и справедливость по отношению к партнерам по бизнесу. В середине недели не стоит подчинять себе людей только ради власти. Выходные проведите дома.

Дева

Жизненный потенциал Дев будет на высоте, но это вовсе не значит, что вы должны работать сверх нормы. В четверг внимательно оглянитесь вокруг и, если заметите людей, которые нуждаются в вашей поддержке, обязательно помогите им. Ваша доброта будет щедро вознаграждена.

Весы

У Весов начинается хорошая неделя для решения жилищного вопроса. В среду вас ожидает успех в тех делах, где других подстерегают неприятности. Воспользуйтесь этим обстоятельством и действуйте в собственных интересах. В субботу поберегите силы и здоровье, при возможности постарайтесь отдохнуть.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя – подходящий период для продолжения старых и начала новых партнерских союзов и договоренностей. Свои планы на работе обязательно согласовывайте с опытными коллегами, а дома – с членами семьи, так вы сможете уйти от ошибок. Старайтесь избегать серьезных перемен в жизни.

Стрелец

Представители знака Стрельцов имеют все шансы получить максимум удовольствий от жизни. В этот период вам потребуется общение с коллективом, хорошими друзьями и просто знакомыми. Однако при этом постарайтесь разборчиво подходить к выбору собеседников, особенно в четверг.

Козерог

Козерогам следует максимально внимательно и ответственно относиться к своему и чужому имуществу, а также ценным вещам окружающих людей. Не стоит совершать серьезных покупок, они рискуют быть неудачными. В конце недели у тебя возможна судьбоносная встреча.

Водолей

У Водолеев наступает период, когда все тайное может стать явным, хотя слишком волноваться по этому поводу не стоит. Постарайтесь включить режим экономии и без необходимости не совершать необдуманных покупок. Ваше здоровье нуждается в поддержании и бережном к себе отношении.

Рыбы

Эта неделя принесет обаятельным и уверенным в себе Рыбам новые полезные знакомства и приятное развитие личных отношений. В среду воспользуйтесь этим, чтобы завоевать расположение и доверие понравившихся вам людей. В понедельник постарайтесь избегать решения юридических дел и споров.