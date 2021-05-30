В Китае жителей мегаполиса закрыли на карантин

На территории китайского мегаполиса Гуанчжоу ввели карантин для сдерживания вспышки COVID-19, сообщает УНИАН.

Жителям пяти улиц в районе Ливань запрещено покидать дома. Исключения касаются некоторых членов семьи, которые покупают предметы первой необходимости.

Кроме того, власти приказали всем школам Ливаня, а также некоторых других районов города приостановить большинство очных уроков. Закрыты стадионы, оптовые рынки и развлекательные заведения, есть в ресторанах запрещено.

Гуанчжоу начал вводить ограничительные меры с 21 мая, когда в городе стали появляться подтвержденные случаи заболевания, в том числе в бессимптомной форме.