"Белавиа" не будет летать в Крым
Беларусская авиакомпания "Белавиа" не будет летать в Крым - за исключением, если будет "политическое признание Крыма как части России, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил руководитель "Белавиа" Игорь Чергинец в эфире одного из российских каналов.
По словам Чергинца, есть еще коммерческий вопрос. До оккупации Крыма Россией компания осуществляла рейсы туда с перерывами.
"То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли – мы не летаем. Снизили – летаем", - сказал он.
Ранее Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией. "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа.