Беларусская авиакомпания "Белавиа" не будет летать в Крым - за исключением, если будет "политическое признание Крыма как части России, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил руководитель "Белавиа" Игорь Чергинец в эфире одного из российских каналов.

По словам Чергинца, есть еще коммерческий вопрос. До оккупации Крыма Россией компания осуществляла рейсы туда с перерывами.

"То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли – мы не летаем. Снизили – летаем" , - сказал он.

Ранее Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией. "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа.