2 сезонных аллергена: узнайте какие и как с ними справиться

Весна и лето – самый разгар поллинозов, аллергии на пыльцу растений. А еще желание позагорать может обернуться реакцией на солнце. Сегодня, 30 мая, во всемирный день боры с астмой и аллергией, поговорим какие "провокаторы" аллергии актуальны в летнюю пору, что делать, если аллергия застала врасплох и как себе помочь – рассказали врач-аллерголог, вице-президент Ассоциации аллергологов, доктор наук Украины Лилия Романюк, сообщает Сегодня.

А также аллерголог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, кандидат медицинских наук, Анастасия Левченко.

Аллергия на пыльцу: почему мы страдаем от нее?

Один из главных аллергенов весны и лета – это пыльца растений. Пыльца часто смешивается с пылью, выхлоп автомобилей, становится еще более опасной и токсичной. Плохая экология способствует тому, что с каждым годом все больше людей реагирует на пыльцу растений.

Поллиноз (так называется сезонная аллергия на пыльцу) прогрессирует, к тому же большая часть населения увы, предрасположен к аллергии. Реакция может быть разной: от насморка до высыпаний на коже.

Часто люди, подверженные поллиноз начинают замечать симптомы за несколько дней до начала цветения аллергена. Кроме этого, ветер и движение воздуха тоже влияют на возникновение реакции.

Изначально важно определить, что это именно аллергия, и выяснить, на что именно: провокаторов может быть не один, а сразу несколько. И не тянуть, ведь аллергия на цветение и пыльцу начинает проявляться уже в 3-4х летних малышей. И с возрастом ситуация только усугубляется. Поэтому антигистаминных средств, Которые лишь убирают симптомы, а не саму причину, недостаточно – обращайтесь к специалистам.

А можно ли избежать аллергии на солнце?

Солнечные лучи "не отстают от пыльцы" – весной и летом часто появляется аллергия на солнце. Причем сыпь может проявиться не сразу, а спустя 30 минут и даже 5-6 часов после того, как вы находились на солнце.

Перед пляжем лучше не принимать лекарств, чтобы не было аллергии на солнце

Часто такие высыпания сыпь зудят, чешутся, ощущается жжение. Чтобы избежать таких неприятностей, важно:

Ограничивать пребывание на солнце. Не загорать в час пик и вообще загорать под навесом. Обращать внимание на еду и питье, особенно если вы на отдыхе за границей. Экзотические продукты и фрукты могут усилить аллергическую реакцию.

Также перед пляжем не стоит пользоваться косметикой, парфюмом, принимать лекарства. Если реакция появилась, то нужно уйти с солнца, принять душ, пить много воды, если сыпь не проходит – принять антигистаминное средство.