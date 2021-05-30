Лама в шапочке и корги: 15 милых фото

Некоторые животные отличаются очаровательной внешностью, они нуждаются в любви и заботе. Забавные питомцы позируют на камеру и проявляют свои чувства точно также, как люди, сообщает Обозреватель.

Все животные в детстве выглядят одинаково умилительно и забавно.

Маленький козленок улыбается на камеру. Источник: Facebook/Important Animal Images

Мама кормит детенышей, а отец охраняет семью.

Семейная пара отдыхает с детьми. Источник: Facebook/Important Animal Images

Когда у семейной пары появляются младенцы, домашние животные ревнуют и требуют внимания.

Отец обнял двух воспитанников. Источник: Facebook/Important Animal Images

Лама позирует на камеру в шапке.

Ламе одели шерстяную шапочку. Источник: Facebook/Important Animal Images

Пес хочет быть похожим на большого динозавра.

Гордый пес позирует на камеру. Источник: Facebook/Important Animal Images

Маленький птенец нашел себе место в автомобиле.

Цыпленок сидит в гамаке. Источник: Facebook/Important Animal Images

У теленка очень интересный окрас – белое сердечко на голове.

Фермеры устроили теленку фотосессию. Источник: Facebook/Important Animal Images

Котик хочет играть с хозяином, пока тот работает.

Кот мешает проводить онлайн-конференцию. Источник: Facebook/Important Animal Images

Родители поместили детей в загон, ведь курица ведет себя лучше, чем школьники.

Курица послушнее детей. Источник: Facebook/Important Animal Images

Кот и его маленькая хозяйка надели одинаковые наряды.

Котик смотрит мультики с дочерью. Источник: Facebook/Important Animal Images

Дети одели грызуну игрушечные ушки.

Грызун позирует на камеру. Источник: Facebook/Important Animal Images

У собак бывает разное настроение.

Один щенок не хочет фотографироваться. Источник: Facebook/Important Animal Images

Собачки летом так же любят есть мороженое.

Бойцовский пес лакомится мороженым. Источник: Facebook/Important Animal Images

Полицейские и их верные собаки – лучшие друзья.