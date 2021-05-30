Лама в шапочке и корги: 15 милых фото

Некоторые животные отличаются очаровательной внешностью, они нуждаются в любви и заботе. Забавные питомцы позируют на камеру и проявляют свои чувства точно также, как люди, сообщает Обозреватель.
Все животные в детстве выглядят одинаково умилительно и забавно.
Мама кормит детенышей, а отец охраняет семью.
Когда у семейной пары появляются младенцы, домашние животные ревнуют и требуют внимания.
Лама позирует на камеру в шапке.
Пес хочет быть похожим на большого динозавра.
Маленький птенец нашел себе место в автомобиле.
У теленка очень интересный окрас – белое сердечко на голове.
Котик хочет играть с хозяином, пока тот работает.
Родители поместили детей в загон, ведь курица ведет себя лучше, чем школьники.
Кот и его маленькая хозяйка надели одинаковые наряды.
Дети одели грызуну игрушечные ушки.
У собак бывает разное настроение.
Собачки летом так же любят есть мороженое.
Полицейские и их верные собаки – лучшие друзья.