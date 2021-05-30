ЕС предложил США сотрудничество для противодействия России – Bloomberg

В Европейском Союзе якобы направили на согласование в Белый дом документ с предложением объединить усилия Соединенных Штатов и Европы в противодействии России, а также Китаю, сообщает Обозреватель.

Соответствующий проект совместного заявления, по данным журналистов, был передан в Америку в конце мая – в преддверии саммита ЕС-США в Брюсселе 15 июня.

Содержание подготовленного европейской стороной документа, который официально не публиковался, раскрыло Bloomberg в субботу, 29 мая. По данным агентства, представители Евросоюза ранее на этой неделе предложили Вашингтону выступить с таким совместным заявлением на саммите.

Отметим, что в рамках этого мероприятия (16 июня в Женеве) запланирована, в частности, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредоносной деятельности" , – цитирует агентство текст документа, касающийся того, как страны должны справляться с "беспрецедентными глобальными вызовами".

Брюссель, в частности, предлагает Вашингтону выступить против подавления российскими властями гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ в РФ.

Также предлагается "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю".

В проекте совместного заявления добавляется, что саммит ЕС-США позволит "подтвердить твердую приверженность международному порядку" для "более демократического, справедливого, мирного и безопасного мира".

В Bloomberg указали, что работа над текстом продолжается и формулировки могут быть изменены.