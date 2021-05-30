В Украине за сутки вакцинировали более 8 тысяч человек

По состоянию на утро воскресенья, 8 592 человека привито против COVID-19 за сутки 29 мая 2021, одну дозу получили 7 119 человек полностью иммунизированы – 1 473 человека, сообщает Интерфакс-Украина.

В Минздраве отметили, что начала прививочной кампании привито 1 015 978 человек, из них получили 1 дозу – 1 015 976 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 125 437 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 141 413 прививок.