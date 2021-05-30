"Люблю тебя, старик!" – Зеленский поздравил Киев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил столицу с днем рождения. Глава страны отметил, что это особенный город, сообщает Сегодня.

Президент заявил, что нет такого человека, который бы не нашел в Киеве что-то свое. А если бы город был человеком, Зеленский хотел бы его обнять.

"Уютные и полны историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов – завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает. Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старик!" С днем рождения, Киев!" , – написал глава страны.

Как известно, в последнее воскресенье мая украинская столица отмечает день рождения.