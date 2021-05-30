Веру Брежневу и других звезд заметили на вечеринке Лукашенко

В пятницу, 28 мая, Виктор Лукашенко, старший сын непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, устроил вечеринку, на которую пригласил развлекать гостей известных певцов - Веру Брежневу, Григория Лепса, Валерия Меладзе, Emin, сообщает Телеграф.

Добавим, что Меладзе стал одним из хедлайнеров киевского музыкального фестиваля Atlas Weekend Friends Edition.

"Вчера в Лебяжьем была "обычная пьянка", которую, как сообщают, "организовал" Виктор Лукашенко" , - пишет Telegram-канал Motolko.

Отмечается, что звезды прилетели туда самолетом Як-42, который изначально приняли за вертолет Росгвардии.

Также канал поделился фото и видео с вечеринки.

Среди гостей, как сообщает канал, был и Артем Милевский, который позже разместил на своей странице в Инстаграме совместное фото с Брежневой.