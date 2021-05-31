Календарь церковных праздников на июнь 2021
В июне 2021 года православные будут отмечать сразу два больших церковных праздника – Вознесение Господне и Троицу. На Троицу украинцы получат дополнительный выходной – в понедельник, 21 июня, сообщает РБК-Украина.
Какие церковные праздники будем отмечать в июне 2021 и какие будут важные даты поста, дней поминания усопших – читайте в нашем материале ниже.
Православный календарь на июнь 2021
- 1 июня - преподобного Корнилия, чудотворца Комельского, Благоверного великого князя Димитрия Донского
- 2 июня - мучеников Фалалея, Александра и Астерия
- 3 июня - равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены, памяти Владимирской иконы Божией Матери
- 4 июня - память II Вселенского Собора, мученика Василиска
- 5 июня - преподобной Ефросинии, княжны и игуменьи Полоцкой
- 6 июня - воскресенье шестое после Пасхи, исцеление слепорожденного, Святой Блаженной Ксении Петербургской
- 7 июня - Третье обретение главы Иоанна Предтечи
- 8 июня - апостолов от 70-ти Карпа и Алфея
- 9 июня - праведника Иоанна Русского
- 10 июня - Вознесение Господа Бога Иисуса Христа, преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского
- 11 июня - Псково-Печерской иконы Божией Матери Споручница грешных, святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского
- 12 июня - преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской
- 13 июня - воскресенье седьмое после Пасхи, отцов I Вселенского Собора
- 14 июня - праведного Иоанна Кронштадтского
- 15 июня - Киево-Братской иконы Божией Матери
- 16 июня - Перенесение мощей царевича Димитрия из Углича в Москву
- 17 июня - святителя Митрофана, 1-го патриарха Константинопольского
- 18 июня - Игоревской иконы Божией Матери
- 19 июня - Троицкая поминальная суббота, Пименовской иконы Божией Матери
- 20 июня - День Святой Троицы, Пятидесятница, священномученика Феодота Анкирского
- 21 июня - День Святого Духа, сплошная седмица, пост отменяется
- 22 июня - преподобного Кирилла, игумена Белоезерского
- 23 июня - Собор Рязанских Святых, Собор Сибирских святых
- 24 июня - иконы Божией Матери Споручница, грешных апостолов Варфоломея и Варнавы
- 25 июня - преподобного Онуфрия Великого
- 26 июня - мученицы Акилины
- 27 июня - воскресенье первое после Пятидесятницы, всех святых, заговенье на Петров пост
- 28 июня - начало Петрова поста
- 29 июня - святителя Тихона, епископа Амафунтского
- 30 июня - мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.
Церковные посты в июне
- 2 июня
- 4 июня
- 9 июня
- 11 июня
- 16 июня
- 18 июня
- с 21 по 27 июня – Троицкая седмица
- с 28 июня по 11 июля – Петров пост.
Дни поминовения усопших
В июне будет только один день, важный для поминовения усопших родных – 19 июня, Троицкая суббота. В этом день проходит служба в церквях, а после можно посетить кладбище и навести порядок на могилах.