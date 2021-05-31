Календарь церковных праздников на июнь 2021

В июне 2021 года православные будут отмечать сразу два больших церковных праздника – Вознесение Господне и Троицу. На Троицу украинцы получат дополнительный выходной – в понедельник, 21 июня, сообщает РБК-Украина.

Какие церковные праздники будем отмечать в июне 2021 и какие будут важные даты поста, дней поминания усопших – читайте в нашем материале ниже.

Православный календарь на июнь 2021

1 июня - преподобного Корнилия, чудотворца Комельского, Благоверного великого князя Димитрия Донского

2 июня - мучеников Фалалея, Александра и Астерия

3 июня - равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены, памяти Владимирской иконы Божией Матери

4 июня - память II Вселенского Собора, мученика Василиска

5 июня - преподобной Ефросинии, княжны и игуменьи Полоцкой

6 июня - воскресенье шестое после Пасхи, исцеление слепорожденного, Святой Блаженной Ксении Петербургской

7 июня - Третье обретение главы Иоанна Предтечи

8 июня - апостолов от 70-ти Карпа и Алфея

9 июня - праведника Иоанна Русского

10 июня - Вознесение Господа Бога Иисуса Христа, преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского

11 июня - Псково-Печерской иконы Божией Матери Споручница грешных, святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского

12 июня - преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской

13 июня - воскресенье седьмое после Пасхи, отцов I Вселенского Собора

14 июня - праведного Иоанна Кронштадтского

15 июня - Киево-Братской иконы Божией Матери

16 июня - Перенесение мощей царевича Димитрия из Углича в Москву

17 июня - святителя Митрофана, 1-го патриарха Константинопольского

18 июня - Игоревской иконы Божией Матери

19 июня - Троицкая поминальная суббота, Пименовской иконы Божией Матери

20 июня - День Святой Троицы, Пятидесятница, священномученика Феодота Анкирского

21 июня - День Святого Духа, сплошная седмица, пост отменяется

22 июня - преподобного Кирилла, игумена Белоезерского

23 июня - Собор Рязанских Святых, Собор Сибирских святых

24 июня - иконы Божией Матери Споручница, грешных апостолов Варфоломея и Варнавы

25 июня - преподобного Онуфрия Великого

26 июня - мученицы Акилины

27 июня - воскресенье первое после Пятидесятницы, всех святых, заговенье на Петров пост

28 июня - начало Петрова поста

29 июня - святителя Тихона, епископа Амафунтского

30 июня - мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.

Церковные посты в июне

2 июня

4 июня

9 июня

11 июня

16 июня

18 июня

с 21 по 27 июня – Троицкая седмица

с 28 июня по 11 июля – Петров пост.

Дни поминовения усопших

В июне будет только один день, важный для поминовения усопших родных – 19 июня, Троицкая суббота. В этом день проходит служба в церквях, а после можно посетить кладбище и навести порядок на могилах.