Календарь церковных праздников на июнь 2021

Календарь церковных праздников на июнь 2021

В июне 2021 года православные будут отмечать сразу два больших церковных праздника – Вознесение Господне и Троицу. На Троицу украинцы получат дополнительный выходной – в понедельник, 21 июня, сообщает РБК-Украина.

Какие церковные праздники будем отмечать в июне 2021 и какие будут важные даты поста, дней поминания усопших – читайте в нашем материале ниже.

Православный календарь на июнь 2021

  • 1 июня - преподобного Корнилия, чудотворца Комельского, Благоверного великого князя Димитрия Донского
  • 2 июня - мучеников Фалалея, Александра и Астерия
  • 3 июня - равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены, памяти Владимирской иконы Божией Матери
  • 4 июня - память II Вселенского Собора, мученика Василиска
  • 5 июня - преподобной Ефросинии, княжны и игуменьи Полоцкой
  • 6 июня - воскресенье шестое после Пасхи, исцеление слепорожденного, Святой Блаженной Ксении Петербургской
  • 7 июня - Третье обретение главы Иоанна Предтечи
  • 8 июня - апостолов от 70-ти Карпа и Алфея
  • 9 июня - праведника Иоанна Русского
  • 10 июня - Вознесение Господа Бога Иисуса Христа, преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского
  • 11 июня - Псково-Печерской иконы Божией Матери Споручница грешных, святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского
  • 12 июня - преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской
  • 13 июня - воскресенье седьмое после Пасхи, отцов I Вселенского Собора
  • 14 июня - праведного Иоанна Кронштадтского
  • 15 июня - Киево-Братской иконы Божией Матери
  • 16 июня - Перенесение мощей царевича Димитрия из Углича в Москву
  • 17 июня - святителя Митрофана, 1-го патриарха Константинопольского
  • 18 июня - Игоревской иконы Божией Матери
  • 19 июня - Троицкая поминальная суббота, Пименовской иконы Божией Матери
  • 20 июня - День Святой Троицы, Пятидесятница, священномученика Феодота Анкирского
  • 21 июня - День Святого Духа, сплошная седмица, пост отменяется
  • 22 июня - преподобного Кирилла, игумена Белоезерского
  • 23 июня - Собор Рязанских Святых, Собор Сибирских святых
  • 24 июня - иконы Божией Матери Споручница, грешных апостолов Варфоломея и Варнавы
  • 25 июня - преподобного Онуфрия Великого
  • 26 июня - мученицы Акилины
  • 27 июня - воскресенье первое после Пятидесятницы, всех святых, заговенье на Петров пост
  • 28 июня - начало Петрова поста
  • 29 июня - святителя Тихона, епископа Амафунтского
  • 30 июня - мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.

Церковные посты в июне

  • 2 июня
  • 4 июня
  • 9 июня
  • 11 июня
  • 16 июня
  • 18 июня
  • с 21 по 27 июня – Троицкая седмица
  • с 28 июня по 11 июля – Петров пост.

Дни поминовения усопших

В июне будет только один день, важный для поминовения усопших родных – 19 июня, Троицкая суббота. В этом день проходит служба в церквях, а после можно посетить кладбище и навести порядок на могилах.

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