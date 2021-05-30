День Киева: программа и график транспорта

Ежегодно в последнее воскресенье мая столица Украины празднует День Киева. Этот праздник начали отмечать с 1982 года. В эти выходные город отмечает двойной праздник: 29 мая - День столицы и 30 мая - День Киева 2021, сообщает Корреспондент.

В воскресенье 30 мая с 07:00 до 15:00 в Киеве состоится 28-й ежегодный благотворительный спортивный Пробег под каштанами. В связи с этим будет запрещено движение транспорта по маршруту проведения мероприятия.

"Так, запретят движение транспортных средств с 9:00 до 13:00 по маршруту: Майдан Незалежности - улица Крещатик - улица Большая Васильковская - улица Саксаганского - улица Антоновича - улица Жилянская - улица Шота Руставели - улица Большая Васильковская - улица Крещатик - Майдан Независимости" , – отмечается в сообщении КГГА

На время проведения Пробега под каштанами также изменит маршруты наземный пассажирский транспорт, курсирующий по этим улицам.

"Как сообщает КП Киевпастранс, 30 мая будут изменено маршруты троллейбусов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 40 и автобусов №№ 5, 24, 69, 114, 118" , - подчеркнули в КГГА.

Уже традиционно 30 мая начнут парусную регату, посвященную Дню Киева - на Киевском речном вокзале возле причала №6.

С 11:00 до 14:00 на территории заповедника София Киевская проведут Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию Кубок столицы. Такие события проводятся в крупных европейских городах и дают возможность не только продемонстрировать уровень своего мастерства, но и увидеть уникальные туристические локации.