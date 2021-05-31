Осадчая в роскошном платье заворожила красочными фото из Грузии

Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ждет третьего ребенка, продолжает активно работать и даже ездить в командировки. Сейчас она отправилась по работе в Грузию, где устроила эффектную фотосессию в живописном месте, сообщает РБК-Украина.

Красочными кадрами из грузинского города Мцхета ведущая поделилась в своем Instagram.

Катя позировала на вершине холма, откуда открывается невероятно красивый вид. Для прогулки она выбрала роскошное длинное платье с ассиметричным разрезом снизу. Наряд цвета бордо украшен белыми геометрическими узорами и отличается пышными рукавами. Стильный лук Осадчая дополнила красными босоножками на каблуке и необычным белым головным убором. Волосы ведущая собрала в хвост, а на лицо нанесла красивый макияж с акцентом на глаза.

фото: instagram.com/kosadcha