Владельцев перепроданных евроблях предупредили о новых проблемах

Не все украинцы, купившие автомобили на еврономерах, смогут их доступно растаможить, сообщает UBR.

Отмечается, что большинство таких машин на территории Украины несколько раз перепродавались – на основании расписки или просто "по техпаспорту".

"Эти автомобили находятся в Украине в среднем от 2-х до 5-ти лет. Поэтому владельцы менялись неоднократно. Часто нынешние владельцы этих автомобилей не имеют информации даже о последних продавцах, не то что о лицах, которые ввезли эти автомобили лично" , – говорится в сообщении юридической компании "Дорожный адвокат".

Бывшие собственники при этом "не имеют понятия, у кого в настоящее время находятся эти автомобили".

"В то же время принцип привлечения к ответственности за нарушение таможенных правил... заключается в том, что штрафуют именно того, кто лично ввозит автомобиль на территорию Украины, а не того, у кого он находится в настоящее время" , – говорят юристы.

По их словам, ответственность по этим нормам предусматривает штраф в размере до 170 тыс. грн или конфискацию автомобиля.