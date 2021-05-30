В Европарламенте предложили разместить фото Протасевича во всех аэропортах ЕС

Председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли предложил, чтобы с целью давления на Беларусь фото экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги были размещены во всех аэропортах Евросоюза, сообщает Страна.ua.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Активист Роман Протасевич был похищен белорусскими властями на борту европейского регулярного рейса. Против этого акта воздушного пиратства я предлагаю всем европейским аэропортам выставить его портрет: это будет одним из знаков нашей солидарности" , - сказано в записи.

А в одном из интервью Сассоли заявил, что Европа продолжит поддерживать внимание к делу Протасевича, а также оказывать давление на белорусские власти. Реакцию ЕС на принудительную посадку самолета Ryanair он назвал "сильной и единодушной".