Как избавиться от черных точек на лице в домашних условиях
Черные точки также называют открытыми комедонами. Они образуются, когда поры закупориваются смесью кожного сала и ороговевших клеток кожи, сообщает РБК-Украина.
О причинах их появления и способах избавиться от черных точек в домашних условиях рассказал косметолог Станислав Арканников в своем Instagram.
Причины появления черных точек:⠀
Генетические.⠀ ⠀ Унаследованные расширенные поры сузить полностью не получится, можно только это сделать на время.⠀ ⠀
Гормональные.⠀ ⠀ В период полового созревания из-за гормонального скачка повышается выделение кожного сала, что приводит к появлению угрей и комедонов. Подростковое акне и подростковые камедоны.⠀ ⠀
Неправильное питание.⠀ ⠀ На сегодняшний день прямая связь между питанием и состоянием кожи научно не установлена. Однако замечено, что обострение проблем с кожей часто случается, если в рационе появились:⠀
- жирные блюда;⠀
- шоколад;⠀
- молоко и жирные молочные продукты;⠀
- углеводы;⠀
- сахар.⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Неправильная косметика:⠀
- недостаточное очищение;⠀
- нерегулярное отшелушивание;⠀
- слишком жирные и плотные кремы в тёплое время.⠀
Что делать дома:⠀
- умываться 2 раза в день, особенно не забываем утром, именно утром максимальная выработка кожного сала,⠀
- не применяем косметику, которая вызывала ранее образование чёрных точек,⠀
- сузить поры можно спиртом и спиртосодержащими составами, но не увлекаемся часто, спирт сильно сушит кожу, а кожа от сухости быстрее стареет.⠀
- активно используем пилинги для домашнего ухода с миндальной кислотой. рН такого пилинга для дома не должна быть ниже 3,0. Миндальная кислота при частом применении хорошо суживает поры.⠀
Обязательно у косметолога:⠀ ⠀ Классические мануальные чистки лица от черных точек опасны. Во время такой процедуры есть немалый риск внести инфекцию и получить пигментацию.⠀ Современные технологии - это атравматичные, не ручные чистки с использованием химических пилингов.⠀ ⠀ Лучший пилинг, который делает черные точки мягкими, а в некоторых случаях вообще растворяет и уничтожает их, это пировиноградный пилинг. После его применения поры настолько сильно сужаются, что сами выдавливают размягченные камедоны наружу, а косметологу остается их лишь слегка смахнуть с поверхности кожи, не травмируя ее.