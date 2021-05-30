Гороскоп на 31 мая: что ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп на 31.05.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Овен﻿

В этот день большинству Овнов может показаться, что все против них. Но не делайте из всего трагедию – скорее всего виновна ваша мнительность. Однако если появится возможность уединиться, то используйте ее немедленно. Это поможет расслабиться, спокойно обдумать назревшие проблемы и сделать правильные выводы.

Телец﻿

Тельцам сегодня необходимы ответственность за свои поступки, воздержание, пост. Избегайте шумных застолий и высоты – существует вероятность серьезной травмы или болезни. Скорее всего, во второй половине дня вас ожидает некоторый упадок сил или неприятное известие.

Близнецы

Вероятны неприятные известия, которые застанут вас врасплох. В сфере интимных отношений возможна нестабильность: радужные надежды скорее всего не сбудутся, а замки на песке рассыплются. Ваш жизненный потенциал снижается. Если вы будете придавать этому много значения, то рискуете впасть в депрессию или, наоборот, проявить необоснованную агрессию.

Рак﻿

31 мая ни в коем случае не следует принимать кардинальных решений: любые ваши действия, даже самые благие, могут обернуться против вас. Весьма вероятны сложности в личных делах: вы рискуете испортить отношения с партнером из-за обидчивости или мнительности. Возможные неурядицы в личных отношениях скорее всего связаны с вашим стремлением во что бы то ни стало претворять в жизнь то, что вы считаете правильным. Постарайтесь не взваливать на себя непосильные обязанности и общечеловеческие проблемы – ограничьтесь ближним окружением.

Лев﻿

В этот день следует внимательно отнестись к новым знакомствам – не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия. Звезды советуют время от времени сдерживать свои амбиции: холодный разум и трезвая оценка своих возможностей – лучшие советчики во всех кризисных ситуациях.

Дева

Не поддавайтесь на провокации. Вероятно, в этот день неудачное стечение обстоятельств или происки недругов заставят вас активно отстаивать свои принципы, точку зрения или авторитет. Несмотря на все сложности, постарайтесь сохранять обычное для вас спокойствие. Если вы не потеряете решительности в действиях и проявите дипломатический талант, то достигнете хороших результатов.

Весы

Конфликтный фон предыдущих дней сгладится. Звезды возвращают вам свое благорасположение. Можете продолжать медленно, но верно закладывать фундамент будущих успехов. Этот день благоприятен для личных встреч, однако приверженность к иерархии и консерватизму в отношениях могут помешать установлению гармонии.

Скорпион﻿

Вероятно романтическое увлечение, которое, к сожалению, будет кратковременным. Не исключено, что вам придется выяснять отношения с друзьями или родственниками. Будьте осмотрительны – очень часто скандалы возникают из-за невнимательности.

Стрелец﻿

Жизненный потенциал начинает постепенно понижаться – не исключено, что любые ваши действия могут обернуться против вас. Весьма вероятны сложности в личной жизни: стремление к сдержанности в значительной степени подавляет чувство нежности к близкому человеку или родственникам. Постарайтесь в этот день не принимать кардинальных решений, иначе вы рискуете окончательно испортить отношения с партнером.

Козерог﻿

Жизненный потенциал на высоком уровне, однако избыток внутренней энергии может оказаться для вас разрушительным. Звезды предостерегают от ссор на почве ревности или обид на почве уязвленного самолюбия. Обратите самое пристальное внимание на имущество: вероятны кражи или пожар.

Водолей

Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Скорее всего именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Благоприятны семейные отношения, романтические привязанности, влюбленность. Сны обычно сбываются.

Рыбы﻿

День отдыха, включения космической энергии любви, самоуглубления, размышлений о пройденном пути. Постарайтесь навести порядок в своих эмоциях и чувствах. В этот день события дня являются отражением вашей внутренней сущности.