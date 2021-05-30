В Польше сделали 20 миллионов прививок от коронавируса

В субботу, 29 мая, в Польше достигли правительственную цель сделать 20 миллионов прививок против COVID-19 до конца июня, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в Twitter глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

"Цель, установленная премьер-министром Матеушем Моравецким, заключалась в том, чтобы до конца июня осуществить 20 миллионов вакцинаций хотя бы одной дозой. Этот показатель был достигнут сегодня! Это результат упорной работы тысяч людей" , — заявил Дворчик.

Полностью вакцинированы в Польше более 6,3 миллиона человек.

Польские пациенты получают четыре вакцины против COVID-19. Препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca являются дводозовимы, а вакцина, разработанная Janssen Pharmaceutica NV, компанией с фармацевтического подразделения Johnson & Johnson, требует только одной дозы.

Люди, которые перенесли болезнь, вызванную SARS-CoV-2, могут быть привиты против COVID-19 в течение 30 дней после получения положительного теста на наличие вируса.

Ранее власти Польши объявили о запуске лотереи в рамках Национальной программы вакцинации для увеличения темпов иммунизации населения.

Напомним, по состоянию на 30 мая в Украине в целом проведено 1 141 413 прививок, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 125 437 человек.