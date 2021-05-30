Марсоход Curiosity сфотографировал сияющие облака на Марсе

На Красной планете редко случаются пасмурные дни: облака обычно низкие и встречаются в районе экватора в самое холодное время года, когда Марс наиболее удален от светила по своей вытянутой орбите, сообщает Naked Sciene.

Однако в 2019 году команда из Лаборатории реактивного движения NASA, работающая с марсоходом Curiosity, заметила облака, формирующиеся над горой Шарп в кратере Гейл раньше, чем ожидалось.

Спустя два года ученым удалось не только снова застать это явление, но и получить его снимки. Тонкие облака начали формироваться в конце января, причем на высоте более 60 километров. Их заполняли кристаллы льда, которые рассеивали свет от Солнца, в результате чего облака будто бы переливались. Поскольку они находились выше, чем обычно, специалисты предположили, что облака состоят не из водяного льда, а из замороженного углекислого газа (сухой лед).

Используя навигационные камеры, марсоход сделал эти изображения облаков сразу после захода солнца 31 марта 2021 год / © Лаборатория реактивного движения NASA

«Если вы видите мерцающее облако пастельных оттенков, это потому, что все его частицы почти одинаковы по размеру, — рассказал Марк Леммон из Института космических наук в Боулдере. — Обычно такое происходит сразу после того, как облака сформировались и увеличивались с одинаковой скоростью».

Чтобы точно сказать, какие из недавних изображений Curiosity запечатлели облака из водяного льда, а какие — из сухого, потребуется еще некоторое время и новые цветные снимки с камеры марсохода. Они покажут кристаллическое мерцание облаков и определят их высоту: когда Солнце находится выше уровня облаков, кристаллы сухого льда сияют самым ярким светом, а когда светило опускается ниже, они теряют часть блеска.