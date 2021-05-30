Лукашенко мог готовить "захват" самолета Ryanair под Тихановскую

Операцию с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, вероятно, готовили не для задержания журналиста Романа Протасевича. Ее якобы могли спланировать под лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, сообщает Обозреватель.

По мнению авторов Telegram-канал NEXTA, бывшего главреда которого 23 мая сняли с этого борта в столице Беларуси. Авторы ссылаются на данные, которые увидели в электронном письме от ХАМАСа минскому аэропорту.

Отмечается, что почтовый ящик на Protonmail, с которого якобы палестинское исламистское движение прислало в национальный аэропорт "Минск" сообщение о минировании самолета рейса Афины – Вильнюс, был создан гораздо раньше.

В частности, за 9 дней до инцидента – в пятницу, 14 мая. По данным NEXTA, именно 12-14 мая в Афинах находилась Тихановская.

"Почему же режим выбрал Романа, а не Светлану? Побоялись более серьезных последствий?" , – предположили в сообщении.

Источник: Telegram-канал NEXTA

Напомним: 23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате были задержаны Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

Светлана Тихановская заявила, что задержание журналиста является операцией спецслужб режима Александра Лукашенко. По ее словам, теперь Протасевичу грозит смертная казнь.