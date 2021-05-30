В Британии вакцинацию от COVID-19 могут сделать обязательной для медиков

Правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников. По мнению чиновников, это может помочь остановить распространение COVID-19 в больницах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сказал министр по вопросам вакцинации Надхим Захави.

"Любое ответственное правительство должно провести дебаты, обдумать, как мы должны защитить наиболее уязвимые группы, убедившись, что те, кто ухаживает за ними, вакцинированы" , - сказал министр.

Он отметил, что есть прецедент, когда хирурги делают прививку от гепатита В, а потому такая идея имеет право на жизнь.

Министр по вопросам вакцинации Надхим Захави 30 мая также заявил, что решение об окончательной отмене локдауна в Англии 21 июня будет принято после оценки данных о заражении, госпитализации, вакцинации и новых вариантах коронавируса. Власть хочет быть убежденной в целесообразности отмены ограничений.