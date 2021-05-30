Перелет за границу подешевел: популярные направления среди украинцев

В этом сезоне цены на перелеты из Украины в Турцию и Черногорию снизились по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствуют данные на платформе Opendatabot, сообщает UBR.

Если два года назад рейс в Турцию обходился в среднем в $110,39, то сейчас – уже $88,22. В то же время в Черногорию раньше можно было улететь за $203, теперь – за $116,82.

Цены на билеты по другим направлением не претерпели существенных изменений. Например, на Кипр можно улететь в среднем за $142,47 (было $141), а в Грузию – за $85,36 (ранее $84,82).

В то же время чаще всего граждане Украины улетают отдыхать на 9-10 дней. Дольше всего они проводят время в Турции – Даламане или Анталии, 10 и 11 дней соответственно.

Согласно данным Aviasales, в мае украинцы забронировали наибольшее количество перелетов за год. При этом само число на платформе не указывается. Однако отмечается, что самыми популярными направлениями стали Турция, Грузия, Черногория, Беларусь и Греция.

В топ-направлений попал Минск, однако с 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.

Напомним, недавно совет Европейского Союза принял решение рекомендовать своим странам открыть границы для туристов летом 2021 года. Обязательным условием является прохождение полного курса вакцинации.