Появились подробности смерти посла Украины в Таиланде

Сотрудники правоохранительных органов Таиланда предварительно не обнаружили признаков насильственной смерти посла Украины Андрея Бешты, который скончался в воскресенье утром, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее заявление сделал представитель тайской полиции Киссана Пхатаначарун.

"Предварительное расследование не показало никаких признаков нападения на него, никаких признаков атаки или насилия", - заявил он.

Сообщается, что украинского дипломата обнаружили мертвым утром в воскресенье, 30 мая, в его гостиничном номере на острове Ко-Липе, где он находился в отпуске вместе со своим сыном.

Последний рассказал, что его отец, как обычно, лег спать накануне вечером, но проснулся примерно 4:30 утра из-за тошноты, после чего потерял сознание.

По предварительной версии, смерть Бешты могла наступить из-за сердечной недостаточности, однако окончательный вердикт смогут поставить только после проведения всех необходимых мероприятий.