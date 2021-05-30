Задержание главреда Hrodna.life: силовики Беларуси назвали причину

Главного редактора новостного портала Hrodna.life Алексея Шота задержали белорусские правоохранители в связи с расследованием административного дела из-за размещения сайтом материалов, которые власти Беларуси считают экстремистскими. Дома у журналиста продолжаются обыски - силовики изымают оргтехнику для экспертизы, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что правоохранителями выявлен факт повторного размещения порталом Hrodna life "информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской" . Уточняется, что речь идет о публикации материала Telegram-канала, который власти Беларуси считают экстремистским.

"Предстоит разобраться в рамках уже очередного для Алексея Шоты административного процесса по статье 19.11 КоАП Республики Беларусь" - уточнили в управлении.

По месту жительства журналиста проводятся обыски, в ходе которого изымается оргтехника для направления на экспертизу.

Напомним, днем 30 мая в Беларуси задержали главного редактора гродненского новостного портала Hrodna.life Алексей Шота. Белорусские силовики подъехали к дому журналиста на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину.