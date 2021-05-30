Сторонники Стерненко пришли под Офис президента

В Киеве в правительственном квартале значительно усилили меры безопасности. Таки меры связаны с предстоящей акцией в поддержку радикала Сергея Стерненко, приговорённого к семи годам лишения свободы, сообщает Страна.ua.

Акция запланирована на 18:00 под Офисом Президента. Ее назвали "Покажите нам справедливость".

Возле ОП дежурят десятки правоохранителей. Неподалёку припарковано несколько десятков автозаков.

В отличие от предыдущего протеста 20 марта, когда сторонники Стерненко устроили погром ОП из-за отсутствия на территории правоохранителей, сейчас Офис охраняют усилено.

У входа на территорию проверяют личные вещи и сканируют металлодетектором. Также правоохранители установили заграждение перед главным входом в ОП, таким образом оградив участников акции от фасада здания, который ранее был облит краской и разрисован.

По состоянию на 18:00 под ОП собралось не более 200 человек. Более точное количество участников акции сказать трудно из-за большого количества правоохранителей и журналистов. Официально акция на тот момент еще не началась.

Напомним, завтра, в понедельник, 31 мая, Одесский апелляционный суд должен объявить окончательное решение по делу о похищении бывшего местного депутата Сергея Щербича, в котором подозревают тогдашнего лидера одесской ячейки Правого сектора Стернено и его соратника Руслана Демчука.

Один из организаторов прошлой акции в поддержку Стерненко Роман Синицын перед сегодняшним мероприятием сообщил, что власти якобы намерены отправить националиста в тюрьму по этому делу.