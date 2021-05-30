31 мая: приметы, запреты и именинники
31 мая празднуют по народному календарю день Федота Овсяника, который также является днем памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц, сообщает Обозреватель.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время.
Именины празднуют 31 мая: Давид, Исаак, Матрона, Павел, Семен, Фаина, Федот, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Александра, Клавдия.
Федот Овсяник
Этот праздник в старину также называли Овсяник, Житник, Семь дев. В этот день пытались определить, каким будет урожай овса по дубу.
Если у деревьев 31 мая уже пышная крона, то стоит готовиться к сытному году. А вот если с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало неурожай.
Кроме того, Федота почитают как помощника весны. Его следовало "ублажить" овсяным киселем и песнями. Чтобы святой принял дар и подарил осенью щедрый урожай, сваренный кисель выливали под дуб.
Этот день считают и девичьим праздником. К 31 мая сельские свахи приурочивают свои хлопоты о вдовцах и бобылях, подыскивают им невест из засидевшихся дев.
31 мая совершали свадебные церемонии под дубом. Чтобы у молодоженов сложилась совместная жизнь, им следовало взяться за руки и три раза обойти дерево.
Народные приметы на 31 мая
- Если утром 31 мая выпала роса, это сулит жаркий июль.
- Зарницы заиграли – к перемене погоды.
- Солнце на закате красное – к ветреным дням, а если в дымке или бледное – к дождям.
- Солнце садится в облака – 1 июня будет дождь и ветер.
- Если с дуба начали опадать зеленые листья – будет неурожай.
Что нельзя делать 31 мая
- Запрещается начинать что-то новое, увольняться с работы или переходить на новую.
- Также стоит отказаться не только от больших покупок, но и любых новых приобретений.