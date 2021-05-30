Появились фото, как в Чернобыль пришла настоящая весна

Работники Чернобыльского радиационно-экологического заповедника показали, как в Зону отчуждения пришла настоящая весна во всем ее биологическом разнообразии, сообщает Страна.ua.

Так, они показали снимки представителя одного из самых распространенных видов ласточек - ласточку деревенскую.

"Селятся они не только в зданиях для скота, жилых или хозяйственных помещениях, но и где-то в естественных условиях - обрывах, пещерах, изредка - даже на деревьях. Правда, лесов ласточки избегают. Любят гнездиться около открытых пространств, водоемов, лугов или участков, поросших мелким кустарником. Таких мест в зоне отчуждения хватает, а потому и ласточек на заповедных территориях немало" , - объяснили работники заповедника.

Скрытный филин - еще один представитель чернобыльской фауны. Это одна из крупнейших сов на территории заповедника и встречи с ней здесь всегда неожиданны.

"Последний раз гнездо этого чрезвычайно редкой птицы ученые видели еще в далеком 2012-м году. Никто не ожидал встретить взрослых филинов... в градирне ЧАЭС, на строительных лесах, на высоте аж в 115 метров. Был и птенец, который, к сожалению, погиб. Рядом с его останками лежали перья жертв филинов - чаек, уток, вяхирей, серых и ушастых сов" , - сообщили в заповеднике.

Также в объектив фотоловушки попал и волк. Их люди чаще всего представляют как серых пушистых зверей с благородной осанкой и гордым взглядом, однако и они стареют, болеют и шелудивеют. По словам специалистов, этот хищник болен демодекозом - повышенным размножением подкожного клеща.

"Все что может волк, это упорно чесаться: у природы нет персональных врачей" , - рассказали сотрудники заповедника о хищнике, который болен демодекозом.

Чернобыльский лес тем временем усеян тонкими плетеными кружевами шелковой паутины.