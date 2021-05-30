В США произошла стрельба у ночного клуба

Минимум 2 человека погибли в результате стрельбы около ночного клуба в городе Хайалиа в штате Флорида. Не менее 20 человек получили ранения, сообщили в полиции в воскресенье, 30 мая, сообщает DW.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Трагедия произошла ночью. По информации телеканала CNN, к зданию подъехал белый автомобиль Nissan Pathfinder, из которого вышли три вооруженных человека и открыли стрельбу по собравшимся на концерт. Затем стрелки скрылись на машине. Полиция разыскивает злоумышленников.

Руководитель отдела полиции по округу Майами-Дейд Альфредо Рамирес назвал случившееся "целенаправленным и трусливым" поступком. Подобные трагедии не останутся безнаказанными, заверил он.