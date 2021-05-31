Дерзкая Юлия Санина в полупрозрачной майке
Украинская певица Юлия Санина обнародовала на своей страничке в Instagram новый снимок, сообщает УНИАН.
В кадре звезда позировала в майке в сетку и штанах, поверх которых надела шорты. Также Юлия нанесла яркий макияж в стиле смоки-айс с ярким акцентом на красные губы. Эффектности образу добавили цепи и черный парик-каре. В целом фото получилось достаточно дерзким.
"Очень красивая, как всегда", "Вы - икона", "Стиль", "Вау", "Какая же ты крутая", - пишут поклонники в комментариях.