Монету в 10 копеек продали за несколько тысяч гривен
В Украине на аукционах монету номиналом 10 копеек 1992 года выпуска продали по цене в 16,6 тыс. грн. Столько заплатят не за все копейки такого номинала, сообщает Обозреватель.
Это следует из данных аукциона Violity.com . Так, несколько недель назад такую копейку продали за 16,6 тыс. грн. Всего на аукционе сделали 44 предложения. 29 мая такую же копейку продали уже за 15 тыс. грн.
Как отмечает портал Monety, за крупную сумму можно продать только монету с особым штампом. В зависимости от разновидности штампа цена варьируется от 20 до 17 000 грн. Поэтому в обиходе или копилке можно найти как обычные 10 копеек, так и редкие экземпляры. Самый редкий и дорогой штамп – 4ВАм.
Что искать:
- Выпуклый щит, в нем вдавленный трезубец (английский чекан).
- Гурт с мелкой насечкой.
Оформление монет одинаковое: на аверсе размещен трезубец и надписи "Україна 1992". На реверсе указан номинал "10 копійок". Отличить редкие 10 коп. от обычных можно по гербу, количеству и расположению ягод, гурту.