Монету в 10 копеек продали за несколько тысяч гривен

В Украине на аукционах монету номиналом 10 копеек 1992 года выпуска продали по цене в 16,6 тыс. грн. Столько заплатят не за все копейки такого номинала, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных аукциона Violity.com . Так, несколько недель назад такую копейку продали за 16,6 тыс. грн. Всего на аукционе сделали 44 предложения. 29 мая такую же копейку продали уже за 15 тыс. грн.

Источник: Violity

Источник: Violity

Как отмечает портал Monety, за крупную сумму можно продать только монету с особым штампом. В зависимости от разновидности штампа цена варьируется от 20 до 17 000 грн. Поэтому в обиходе или копилке можно найти как обычные 10 копеек, так и редкие экземпляры. Самый редкий и дорогой штамп – 4ВАм.

Что искать:

Выпуклый щит, в нем вдавленный трезубец (английский чекан).

Гурт с мелкой насечкой.

Источник: monety.in.ua

Оформление монет одинаковое: на аверсе размещен трезубец и надписи "Україна 1992". На реверсе указан номинал "10 копійок". Отличить редкие 10 коп. от обычных можно по гербу, количеству и расположению ягод, гурту.