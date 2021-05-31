В Нигерии вооруженные люди похитили из школы 200 детей

Группа вооруженных людей напала на школу-интернат в расположенном на западе Нигерии городе Тегина, штат Нигер. Они похитили 200 учеников, сообщает Лента.Ру.

По словам местных жителей, в воскресенье, 30 мая, во второй половине дня боевики ворвались на территорию школы. В результате атаки убитых и раненых нет.

Официальный представитель штата Нигер подтвердил нападения на учебное заведение и похищение школьников. При этом он отказался назвать число захваченных учеников. Кто именно стоит за атакой — не сообщается.