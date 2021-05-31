Курс доллара, перерасчет пенсий и подорожание газа: изменения июня

В июне в Украине работающих пенсионеров ждет перерасчет выплат, а активность на рынке труда снизится. Кроме того, вновь вырастут цены на газ. Также ожидается подорожание недвижимости, особенно однокомнатных квартир, сообщает Обозреватель.

Как и почему изменится жизнь украинцев в первом месяце лета.

Пересчитают пенсии работающим

С 1 июня 2021 года Пенсионный фонд проведет перерасчет выплат, которые были назначены работающим пенсионерам в период до апреля 2019 года. Право на перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный состоянием на 1 марта 2021-го. Это значит, что пенсии пересчитают за первый квартал текущего года.

Перерасчет пенсий будет проводиться без дополнительного обращения граждан в органы Пенсионного фонда, сообщила пресс-служба учреждения. Выплаты пересчитают лицам, которые после назначения пенсии продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа, или менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Активность на рынке труда снизится

Летом можно ожидать как уменьшения спроса от работодателей, так и спада активности самых специалистов, которые ищут работу. Потому в ближайшие три месяца рынок труда будет менее активным, говорит эксперт рынка Сергей Марченко:

"Спад не будет очень существенным, примерно на 5-10%. Ранее в летние месяцы, когда активность снижалась, ситуацию вытягивали сезонные работы. Среди них традиционно много вакансий, связанных с отдыхом: торговля, сфера питания, развлечения в курортных городах. Но сейчас карантин, есть ограничения. И очевидно, количество сезонной работы тоже уменьшится в сравнении с докарантинным периодом".

Также Марченко отмечает, что раньше летом увеличивался спрос на специалистов по строительным и ремонтным работам. Но в течение последних полугода объемы строительных проектов уменьшались, потому, здесь эксперт прогнозирует наоборот снижение активности.

Газ подорожает, но не для всех

В Украине уже в июне стоимость кубометра газа может взлететь с 8 до около 12 грн за кубометр. Стоит при этом отметить, что речь идет о месячных тарифах. Те, кто уже подписал годовой тариф, изменений на себе не почувствуют.

"Тариф очень зависит от стратегий и от того, где и как компании покупают газ. Но за счет того, что поставщиков на рынке много, как только появится возможность снижать цену – это будут делать. Пока же я таких оснований не вижу" , – пояснила координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко.

Цена на газ для населения может несколько упасть при вмешательстве государства, но без госрегулирования. По словам Бойко, правительство своим решением может обязать "Укргаздобычу" или НАК "Нафтогаз" выходить на рынок с более выгодными предложениями для оптовиков.

"Как только будет возможность купить дешевле украинский газ или упадут цены на европейских рынках, думаю, большинство поставщиков тоже снизят цены. Но произойдет ли это в ближайшей перспективе? В этом месяце – нет. Может, в следующем или через месяц. Рынок не прогнозированный. Но как только "Нафтогаз" снизит цену, мы сможем увидеть тарифы на уровне 7-8 грн".

Доллар может подешеветь

В июне стоимость американской валюты может опуститься до 27,2-27,3 грн/$. Приближение конца месяца и возмещение НДС, которое ограничит предложение валюты, будут давить на гривню. В мае иностранцы почти не скупали валюту под дивиденды (традиционно, в начале месяца), поэтому скупка в июне может быть в двойном размере.

Отчасти курс зависит и от нашего сотрудничества с МВФ, ведь успешное партнерство помогает привлекать других иностранных кредиторов и заполнять "дыру" в бюджете.

"Если сотрудничество с МВФ продолжится и Украина получит очередной транш, то к концу года доллар будет в районе 27,5 грн. Без сотрудничества – коло 28,5 грн", – говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Подорожает недвижимость

Существенное подорожание недвижимости ожидают в июне. На вторичном рынке наибольший рост цен (до 10%) возможен на однокомнатные квартиры в домах, построенных после 2000 года, и удачно расположенных. На первичном рынке ценовая динамика будет похожей. Так, по прогнозам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, цены вырастут в среднем до 6%.

"Несколько столичных застройщиков уже анонсировали майское увеличение стоимости квадратных метров минимум на 5-10%. Конечно такую ​​"стратегию" можно воспринимать не только как корректировку цен на фоне роста курса доллара, но и как попытку вызвать искусственный ажиотаж, чтобы уже сейчас существенно увеличить количество сделок. Такие спекуляции, провоцирование к активизации покупателей, несущественно сказываются на уровне продаж. При этом другие компании также меняют ценники в конкурентных жилых комплексах" , – подчеркнул он.

В целом же в июне ожидается вялый период на рынке труда и активный рост цен на квартиры. Кроме того, первый месяц лета может запомниться подорожанием газа.