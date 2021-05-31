Польша заманивает заробитчан: кому платят 70 тыс. грн

Количество вакансий для украинских заробитчан в Польше за несколько месяцев увеличилось на треть. Среди самых популярных вакансий – строители и водители. Они могут претендовать на зарплату в размере около 70 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных кадрового портала Work.ua. Так, к примеру, водитель категории СЕ может получать около 67 тыс. грн. Для этого необходимо:

Водительские права категории C + E,

Карта водителя (DRIVER CARD).

Среди строительных специальностей спросом пользуются плиточники, фасадочники, шпаклевщики, мастера по гипсокортона, маляры. Они могут рассчитывать на зарплату в размере от 50 до 70 тыс. грн.

"В фирме работают украинцы и владельцы тоже украинцы, которые заинтересованы в длинном сотрудничестве. Без посредников" , – говорится в одном из объявлений.

Польша остается лидером среди пятерки стран, куда украинцы чаще всего отправляются на поиски работы. Соискатели ищут вакансии не только разнорабочего характера, но и требующие профессиональной квалификации. За такие работы украинцы могут получать значительно выше в зависимости от требований работодателя и специфики отрасли.