Гривна укрепляется к основным валютам
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 31 мая 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 30 мая, понизился до уровня 27.50 за 1 доллар.
Курс евро упал на 18 коп до 33.39 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп до 3.74 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился на 8 коп до 38.93 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 14 коп до 30.47 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 7.44 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.500400
|EUR
|Евро
|33.389600
|RUB
|Рубль
|0.373600
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.925400
|CHF
|Швейцарский франк
|30.469700
|PLN
|Польский злотый
|7.444600