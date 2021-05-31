Если не поймем СOVID-19, встретим СOVID-26 и СOVID-32, – ученый

США активно занимаются продвижением версии об искусственном происхождении коронавируса СOVID-19, и настаивают на необходимости проведения нового, полномасштабного расследования на территории Китая, сообщает Страна.ua.

С очередным прогнозом-предупреждением выступил Питер Хотез, авторитетный американский ученый, педиатр и сторонник глобального здравоохранения.

Он считает, что нужно выявить причины возникновения СOVID-19, иначе человечество может столкнуться с СOVID-26 и СOVID-32.

Питер Хотез констатировал, что нынешняя пандемия СOVID-19 является "третьей крупной эпидемией или пандемией коронавируса в XXI веке" после эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов и ближневосточного респираторного синдрома MERS.

"Мать-природа говорит нам о том, что произойдет: будет СOVID-26 и СOVID-32, если мы полностью не поймем происхождение СOVID-19", — считает ученый.

Он также отметил, что необходимо исследовать "возникновение вспышки" нового коронавируса. Для этого следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. На месте они смогут собрать данные и необходимые образцы.

По словам Хотеза, будет проблематично получить сведения о происхождении СOVID-19, если Китай не станет сотрудничать. Он считает, что надо оказать сильное давление на Пекин, включая возможные санкции, чтобы специалисты получили беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.