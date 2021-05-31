Козловский удивил кардинальной сменой имиджа

Украинский певец Виталий Козловский удивил поклонников внезапной сменой имиджа. Так, артист покрасил волосы в блондинистый оттенок, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото знаменитость опубликовал на странице в Instagram. Фанаты оценили новый образ исполнителя и засыпали его комплиментами.

В кадре Козловский позировал в майке, черно-белой рубашке и с покрашенными волосами – теперь певец стал блондином. Стоит отметить, что при этом его борода все так же осталась темной.

"Немного изменил внешность, но душой остаюсь собой" , – отметил артист.

Виталий Козловский удивил поклонников внезапной сменой имиджа. Источник: instagram.com/vkozlovskiy

Пользователям сети понравились изменения Козловского и многие оставили приятные комментарии под публикацией.