Козловский удивил кардинальной сменой имиджа
Украинский певец Виталий Козловский удивил поклонников внезапной сменой имиджа. Так, артист покрасил волосы в блондинистый оттенок, сообщает Обозреватель.
Соответствующее фото знаменитость опубликовал на странице в Instagram. Фанаты оценили новый образ исполнителя и засыпали его комплиментами.
В кадре Козловский позировал в майке, черно-белой рубашке и с покрашенными волосами – теперь певец стал блондином. Стоит отметить, что при этом его борода все так же осталась темной.
"Немного изменил внешность, но душой остаюсь собой", – отметил артист.
Пользователям сети понравились изменения Козловского и многие оставили приятные комментарии под публикацией.
"Ну что же ты такой красивый", "Вау, Виталик! Я тебя не узнала", "Ого!", "Очень круто", – пишут люди.