Украина ослабит карантинные ограничения на лето
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина ослабит карантинные ограничения на летний период, сообщает Интерфакс-Украина.
"На летний период. Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому, когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления.
Нет такой вспышки, такой масштабной, поэтому мы говорим о золотой середине - способностью медицинской системы лечить и экономическими другими вещами", - сказал Ляшко.