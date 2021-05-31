У юмориста Олега Филимонова умер 15-летний внук

У юмориста и бывшего кандидата в мэры Одессы от партии "Слуга народа" Олега Филимонова умер внук, которому было 15 лет, сообщает Новое время.

Филимонов сообщил, что его внуку Эвану Григору стало плохо во время игры в баскетбол.