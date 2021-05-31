У юмориста Олега Филимонова умер 15-летний внук
У юмориста и бывшего кандидата в мэры Одессы от партии "Слуга народа" Олега Филимонова умер внук, которому было 15 лет, сообщает Новое время.
Филимонов сообщил, что его внуку Эвану Григору стало плохо во время игры в баскетбол.
"Друзья, у меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19:10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", — сообщил Филимонов.