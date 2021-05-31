Украина полностью оказалась в "желтой" зоне карантина

В Украине по состоянию на воскресенье, 30 мая, все области остались в "желтой" зоне эпидемиологической опасности. Об этом, ссылаясь на данные Минздрава, сообщает Корреспондент.

Самые низкие показатели в процентах от эпидемического порога в Киеве (37,4%), а также на Закарпатье (46,5%), в Полтавской (47,2%) и Хмельницкой (49,2%) областях. Самый низкий коэффициент выявления случаев инфицирования (не более 5%) зафиксирован в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской и Херсонской областях.