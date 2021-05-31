Украина возобновляет движение поездов в две страны ЕС

АО "Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом. С 1 июня запустят поезд Киев – Вена (Австрия), который будет проходить через Будапешт (Венгрия, сообщает UBR.

"Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня, поэтому у пассажиров "Укрзализныци" есть прекрасная возможность начать свое лето с визита в Австрию", – сказано в сообщении компании.

Поезд будет отправляться из Центрального железнодорожного вокзала Киева в 14:07, проходить через Будапешт (прибытие в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня.

В обратном направлении (со 2 июня) поезд отправится в 16:42 и приедет в Киев в 17:22 следующего дня.

Билеты уже доступны для покупки в международных кассах вокзалов.

При этом пассажиров призывают перед путешествием изучить актуальную информацию о правилах въезда в Австрию и Венгрию на сайтах посольств этих стран.