Лекарственные препараты скоро могут подешеветь – Ляшко
Министерство здравоохранения Украины намерено полностью передать не свойственные ему функции госпредприятию "Медицинские закупки". Об этом в воскресенье, 30 мая, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.
"Анонсирую в закупочных процессах обеспечение лекарственными средствами. Полностью Министерство здравоохранения будет отдавать не свойственные ему функции на государственное предприятие "Медицинские закупки", — рассказал Ляшко.
По его словам, цены лекарственные препараты скоро могут снизиться.
"Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в это время главное стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием", — сказал министр.
Также он пояснил свое отношение к финансированию медицинских заведений.
"Я был против финансирования некоторого относительно инфекционных больниц, когда деньги шли за пациентом. И противотуберкулезных заведений. И тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность в учреждениях, оказывающих помощь больным туберкулезом. Поэтому из моих уст и звучала критика. Сейчас ситуация изменилась. И тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали финансировать, платить за лечение больного на амбулаторном этапе", — пояснил глава Минздрава.