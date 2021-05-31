Лекарственные препараты скоро могут подешеветь – Ляшко

Министерство здравоохранения Украины намерено полностью передать не свойственные ему функции госпредприятию "Медицинские закупки". Об этом в воскресенье, 30 мая, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Анонсирую в закупочных процессах обеспечение лекарственными средствами. Полностью Министерство здравоохранения будет отдавать не свойственные ему функции на государственное предприятие "Медицинские закупки", — рассказал Ляшко.

По его словам, цены лекарственные препараты скоро могут снизиться.

"Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в это время главное стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием", — сказал министр.

Также он пояснил свое отношение к финансированию медицинских заведений.