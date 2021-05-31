В России бывший полицейский открыл огонь по ребенку и силовикам

В российской городе Екатеринбург пьяный бывший полицейский начал стрелять по прохожим и силовикам, ссылаясь на росСМИ, сообщает InfoResist.

Очевидцы рассказали, что в результате стрельбы пострадали один ребенок, которому попала в живот пуля, и сотрудник Росгвардии.

Отмечается, что стрелявшего зовут Сергей Быков и он раньше работал в правоохранительных органах. Преступник стрелял из карабина "Сайга" с балкона на четвертом этаже.

В данный момент российские силовики оцепили территорию вокруг дома и эвакуировали всех местных жителей.

Также уточняется, что бывший полицейский стрелял с балкона голым и при этом кричал требования "запретить гомосексуализм" . Помимо людей, он также расстреливает припаркованные возле дома автомобили.

Соседи мужчины рассказали, что он воевал в Чечне, а в трезвом состоянии вел себя абсолютно нормально.

Правоохранители задержали мужчину, и в данный момент он в состоянии алкогольного опьянения находится в полицейском участке.