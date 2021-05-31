На референдумы в Украине могут вынести три волнующие темы

На референдуме в Украине могут поднять вопрос вступления в НАТО. Также могут вынести вопрос о количестве народных депутатов, ссылаясь на собственные источники, сообщает РБК-Украина.

Так, на референдумах могут поднять вопросы:

Донбасса,

вступления в НАТО,

количества нардепов.

Планы по поводу этих голосований упираются в уровень общественного отклика, выбор даты их проведения и формулировки вопросов, уверены собеседники издания.

По их словам, чтобы референдум был признан состоявшимся, проголосовать должны 50%+1 избирателей страны.

Внутренняя социология показывает, что пока собрать больше 50% явки может только референдум о НАТО, пояснил один из собеседников в президентской команде. Но, по его словам, для этого референдума нужен какой-то повод, иначе люди не поймут спонтанность опроса.