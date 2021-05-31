Зеленского и "слуг" призвали "оставить в покое" закон о языке

Депутаты парламентской фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроекты, которые предусматривают отсрочку нормы о демонстрации фильмов в Украине на государственном языке, заявил нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович, сообщает Деловая столица.

Он напомнил, что 16 июля вступает в силу ч. 6 ст. 23 закона о языке, которая предусматривает, что фильмы в Украине демонстрируются на украинском языке. Это касается и кинопроката, и интернет-платформ, а также телевидения, "которое до сих пор продолжает навязывать зрителям фильмы и сериалы на русском языке" .

"Однако 24 мая депутаты монобольшинства Никита Потураев и Евгения Кравчук, а 28 мая — другой "слуга народа" Александр Савченко зарегистрировали законопроекты №№ 5554 и 5554-1, которые откладывают вступление в действие этой нормы на неопределенное послекарантинное будущее. "Слуги народа" не придумали ничего лучшего, как заявить, что демонстрировать фильмы на украинском языке мешает эпидемия ковида. Русификаторские проекты планируют форсированно включить в повестку дня уже на ближайшем заседании парламента — 1 июня" , — написал Вятрович в Facebook.

В частности, в пояснительной записке к законопроекту №5554 "О внесении изменений в некоторые законы по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2" указано, что он "регулирует применение государственного языка при распространении и демонстрации фильмов, произведенных субъектами кинематографии, в период действия карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" .

"Сегодня, к сожалению, основные ресурсы теле- и кинопроизводителей направлены на собственное выживание, обеспечение сохранности рабочих мест и заработных плат, организацию безопасных условий работы людей и т. д., и применения нормы делает невозможным использование уже созданного контента и вместе с тем требует значительных инвестиций в разработку и создание нового, что приведет к разрушению кинематографической и телевизионной отрасли, от чего наибольшие потери несет украинский зритель" , — подчеркивается в пояснительной записке.

Вместе с тем Вятрович отмечает, что это "только первая составляющая системной атаки власти на закон о языке" .

"Второй составляющей является анонсированная "слугами народа" отмена требования к всеукраинским газетам и журналам иметь с 16 января 2022 украиноязычную версию. Третьей — кулуарное переписывание законопроекта "О медиа", которое разрушает договоренности о сохранении в этом проекте норм, защищающих украинское медиапространство от русификации, закрепленных в заключении гуманитарного комитета от 14 июля 2020 года" , — написал он.