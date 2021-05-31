Ученый предупредил об угрозе новой пандемии в будущем

Мировое сообщество должно достоверно установить происхождение коронавируса, иначе над человечеством будет нависать угроза возвращения пандемии в будущем, сообщает УНИАН.

Об этом в интервью NBC News﻿ заявил американский педиатр, эксперт в вопросах здравоохранения и вакцинации Питер Хотез. Ученый отметил, что пандемия COVID-19 – уже третья крупная эпидемия коронавируса в XXI веке (первые две – эпидемии вирусов SARS и MERS).

"Природа говорит нам о том, что будет: наступит COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19" , - заявил Хотез.

По его мнению, в китайскую провинцию Хубей на длительный срок следует направить большую команду ученых – эпидемиологов, вирусологов, экологов и прочих специалистов. В ходе масштабного расследования они должны собрать все возможные образцы и установить точное происхождение коронавируса.

Ранее The Sunday Times писало, что сотрудники британской разведки на сегодня считают реалистичной версию о лабораторном происхождении коронавируса, хотя ранее рассматривали ее как маловероятную.

На прошлой неделе президент США Байден приказал спецслужбам расследовать теорию об утечке коронавируса из лаборатории, и представить ему доклад через 90 дней.

Происхождение коронавируса - расследование ВОЗ

14 января 2021 года делегация экспертов ВОЗ прибыла в Ухань для поиска источника вируса. 10 февраля их визит завершился.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала свой доклад о происхождении COVID-19 по итогам поездки экспертов организации в Ухань.

Из доклада следует, что миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что будет продолжено расследование гипотезы о лабораторном происхождении коронавируса, хотя ее и считают "маловероятной".

Китайская сторона резко отрицает любые версии о лабораторном или искусственном происхождении COVID-19.