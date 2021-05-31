Новый Kia Sportage впервые показали официально

Официальная премьера кроссовера пятого поколения состоится в июле этого года, сообщает Автоцентр.

Готовясь к премьере нового Kia Sportage 2022, южнокорейская марка опубликовала три затемненных тизера долгожданного кроссовера. За облик модели пятого поколения отвечал вице-президент Kia по дизайну Карим Хабиб, работавший в BMW и Infiniti.

Экстерьер нового Sportage разработан в стилистике «Объединенные противоположности». Переднюю часть кроссовера украшает огромная черная решетка с обрамлением из тонких ДХО. Задние фонари соединены тонкой поперечной полоской, протянувшейся вдоль кормы.

В салоне – цифровая панель приборов и система мультимедиа, прикрытые единым изогнутым стеклом. Такое решение в Киа используют не впервые. Ранее мы видели его в электромобиле Kia EV6.

О технической стороне нового Киа Спортейдж 2022 модельного года тоже кое-что известно. Платформу и гибридную силовую установку кроссовер разделит с Hyundai Tucson поколения NX4. Агрегат состоит из 1,6-литрового наддувного мотора, электродвигателя и батареи емкостью 13,8 кВтч. У Нюндай Туссан отдача такой установки составляет 226 л.с. Запас хода на электротяге – 45 км.

Полноценное серийное производство Kia Sportage пятого поколения стартует в июне 2021 года. Подробная информация о комплектациях и ценах появится позже.