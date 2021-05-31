Гороскоп Павла Глобы на 31 мая 2021: все знаки зодиака

Сегодня не предвидится больших взлетов, но и падения никому не грозят. День удачен для новых знакомств и очищения пространства, сообщает Слова и Фразы.

Овен

Звезды не советуют Овнам заниматься монотонной работой, поскольку уже к вечеру вы почувствуете страшную усталость и раздражение.

Телец

Тельцы сегодня будут пребывать в приподнятом настроении. Вы сможете в свой выходной день сделать много дел, которые не успели за неделю, а также хорошо отдохнуть со своей семьей.

Близнецы

Близнецам надо в этот день больше внимания уделить своей второй половинке. Прислушайтесь к своей интуиции, она подскажет вам правильные решения.

Рак

Раков ждет небольшая ссора в семье. Вы узнаете тайну, которую от вас тщательно скрывали. Не волнуйтесь, вашим отношениям это не грозит, но недоразумения вам не избежать.

Лев

Львов ждет день, насыщенный яркими и позитивными событиями. День может стать для вас источником счастливых событий, главное – верьте в успех.

Дева

Сегодня Девы смогут проявить себя в творчестве. Вы получите значительное удовольствие от процесса. Это скажется на вашем общем состоянии и настроении.

Весы

Весам в этот день стоит задуматься над своим материальным положением. Подведите итоги последних месяцев и проследите за тем, как вы распоряжаетесь финансами.

Скорпион

Скорпионам стоит посвятить день обучению. Все, за что вы не возьметесь – пригодится вам. Вечером рекомендовано заняться спортом.

Стрелец

Не стоит принимать в этот день важные решения. Сначала посоветуйтесь с родными и спросите их мнение. Вероятно, они дадут вам дельный совет.

Козерог

Козероги станут в этот день участниками конфликта, однако не переживайте, ведь ваша роль в нем будет не главная, поэтому ваша репутация не пострадает.

Водолей

Водолеи в этот день могут изменить мнение о своих бывших коллегах, с которыми они давно не общались. Владельцам автомобилей астрологи советуют быть осторожными за рулем.

Рыбы

Рыбы могут достичь желаемого в этот день, если забудут о лени и отговорках. Сегодня вам надо активно работать и идти к заветной цели.